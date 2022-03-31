МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Кабмин с 1 апреля вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Вице-премьер рассказал о поддержке ипотеки в России

Отмечается, что мера будет действовать 6 месяцев и позволит должникам справиться со сложившимися трудностями и найти новые источники дохода. Мораторий будет действовать в отношении возбуждения дел о банкротстве как юрлиц, так и граждан, включая ИП.

Исключением станут застройщики, которые занимаются возведением многоквартирных домов или любой другой недвижимости по закону о долевом строительстве, которые были включены в единый реестр проблемных активов, добавляется в сообщении.