МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Киевские власти насильно удерживают в портах четырех городов 68 судов из разных стран, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Турция не намерена присоединяться к антироссийским санкциям

"Что касается лжи Зеленского о якобы блокировании в украинских портах около 100 иностранных судов, поясняем: украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Маршалловым островам, Сьерра-Леоне, Коморским островам, Белизу, Либерии, Каймановым островам, Дании, Сирии", — сказал Конашенков.

"При этом Российской Федерацией ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывается безопасный коридор протяженностью 80 и шириной 3 морских мили для выхода данных судов из территориальных вод Украины в юго-западном направлении", — напомнил Конашенков.

"Однако экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили нам, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления", — добавил генерал.