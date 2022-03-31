МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Международное агентство Moody's Investors Service (Moody's) отозвало рейтинги 146 российских организаций, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Moody's сегодня отозвало кредитные рейтинги, а также все связанные с ними исходные данные для рейтинговых услуг нескольких организаций", — говорится в сообщении.

В частности, рейтинг был отозван у Альфа-банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Совкомбанка, Сбербанка, банка "Уралсиб", аэропорта "Домодедово", РЖД, "Газпром нефти", "Лукойла", "Норникеля", "Новатэка", "Северстали", "Роснефти", "Россетей", "Русала", "Русгидро", "Сибура", "Татнефти", "Вымпелкома", МТС, "Мегафона", компаний Evraz, Veon и X5 Group.

Агентство отмечает, что приняло такое решение по собственным деловым причинам.

В начале марта Moody's сообщило о приостановке своей деятельности в России.