МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году подтвердили представители из 69 стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Китая и Индии, сообщает фонд "Росконгресс". Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в мае

Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.

Как сообщает "Росконгресс", приглашения на ПМЭФ направлены иностранным участникам из более чем 190 государств.

"Свое участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже подтвердили представители из 69 стран и территорий: Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Гонконг (Китай), Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Палестина, Республика Беларусь, Республика Кипр, Румыния, США, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Словения, Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Центральноафриканская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Япония", — говорится в сообщении.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что форум ежегодно принимает представителей из более чем 140 стран, 2022 год не станет исключением, так как динамика по подтверждениям участия в форуме сопоставима с прошлым годом.

"Уверен, ПМЭФ в полной мере продемонстрирует новые возможности в новом мире, поскольку ежегодно объединяет, кроме органов государственной власти, крупные компании и госкорпорации, представителей малого и среднего бизнеса, учреждения культуры, талантливую молодежь и НКО, всех их объединяет пространство доверия, в рамках которого они находят точки соприкосновения", — добавил Кобяков.