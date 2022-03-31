МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 марта, выросло на 14 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 202 тысячи, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством DailyFХ, ожидали роста числа первичных заявок на пособие по безработице только до 197 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 188 тысяч со 187 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 3,5 тысячи с уровня прошлой недели — до 208,5 тысячи. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 212 тысяч с 211,75 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 марта, уменьшилось на 35 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,307 миллиона человек. Это самый низкий показатель с конца декабря 1969 года, когда значение составляло 1,304 миллиона. Уровень предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения — до 1,342 миллиона с 1,35 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.