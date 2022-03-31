Банк России: международные резервы России на 25 марта составили 604,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 18 февраля, когда они достигли исторического максимума, по 25 марта сократились на 38,8 миллиарда долларов и составили 604,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ.
"По состоянию на 25 марта 2022 года международные резервы Российской Федерации составили 604,4 млрд долларов США, сократившись по сравнению с 18 февраля 2022 года на 38,8 млрд. долларов США. Основными факторами сокращения резервов были валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов", — говорится в сообщении регулятора.
Он почти полтора месяца не раскрывал актуальные данные по этому показателю. Исторический максимум на 18 февраля составлял 643,2 миллиарда долларов. Согласно раскрытым в четверг еженедельным данным за истекший период, на 25 февраля резервы составили 629,4 миллиарда долларов, на 4 марта — 608,9 миллиарда долларов, на 11 марта — 611,8 миллиарда долларов, на 18 марта — 606,2 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
https://1prime.ru/state_regulation/20220331/836555951.html