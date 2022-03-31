МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 18 февраля, когда они достигли исторического максимума, по 25 марта сократились на 38,8 миллиарда долларов и составили 604,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ. Путин озвучил механизм продажи газа за рубли

"По состоянию на 25 марта 2022 года международные резервы Российской Федерации составили 604,4 млрд долларов США, сократившись по сравнению с 18 февраля 2022 года на 38,8 млрд. долларов США. Основными факторами сокращения резервов были валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов", — говорится в сообщении регулятора.

Он почти полтора месяца не раскрывал актуальные данные по этому показателю. Исторический максимум на 18 февраля составлял 643,2 миллиарда долларов. Согласно раскрытым в четверг еженедельным данным за истекший период, на 25 февраля резервы составили 629,4 миллиарда долларов, на 4 марта — 608,9 миллиарда долларов, на 11 марта — 611,8 миллиарда долларов, на 18 марта — 606,2 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).