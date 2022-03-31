Путин не исключил серию экономических кризисов в мире, прежде всего в Европе
ПУТИН УВЕРЕН, ЧТО ЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КРИЗИСОМ ПОСЛЕДУЕТ НОВЫЙ — ВОЛНА МИГРАЦИИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ЕВРОПУ
https://1prime.ru/state_regulation/20220331/836556180.html
Дедолларизация
Путин: Россия будет расширять сотрудничество с партнерами в рублях
Газовый вентиль
Берлин придумал, как купить газ у России в обход санкций
Криптовалюты
Минфин не видит смысла в запрете бытового майнинга
Налоги
ФНС разъяснила, как заплатить налог по упрощенной системе
Санкции против РФ
Британия ввела санкции против МИА "Россия сегодня"
Глобальный энергокризис
Как цены на газ завершили самый сложный месяц в истории торгов
Авто
Владельцев Volkswagen, Audi и Skoda предупредили об угрозе возгорания
Банки
Сбербанк опроверг данные о вскрытии сейфов уехавших за границу клиентов
Торги
Российский рынок акций растет на позитивных новостях по экспорту
Спецоперация России на Украине
Песков оценил возможность переговоров России и Украины 1 апреля
Нефть
ОПЕК+ объяснил волатильность на рынке нефти
ПУТИН УВЕРЕН, ЧТО ЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КРИЗИСОМ ПОСЛЕДУЕТ НОВЫЙ — ВОЛНА МИГРАЦИИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ЕВРОПУ
https://1prime.ru/state_regulation/20220331/836556180.html
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