МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть снижение бедности и неравенства, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в четверг провел совещание по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

По словам российского лидера, показателями эффективной экономической политики также являются:

сохранение и создание рабочих мест,

повышение качества жизни людей,

рост доступности товаров и услуг.

Владимир Путин призвал сосредоточиться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстроить долгосрочный план развития в каждой отрасли, опираясь на внутренние возможности РФ, а также частную деловую инициативу и здоровую конкуренцию.

Президент РФ также подчеркнул необходимость стремиться к максимальной загрузке предприятий, созданию новых компетенций и повышению глобальной конкурентоспособности России в целом.