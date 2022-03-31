Путин назвал главные показатель эффективности экономической политики
Путин назвал снижение бедности ключевыми показателями эффективности экономической политики
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть снижение бедности и неравенства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг провел совещание по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
По словам российского лидера, показателями эффективной экономической политики также являются:
сохранение и создание рабочих мест,
повышение качества жизни людей,
рост доступности товаров и услуг.
Владимир Путин призвал сосредоточиться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстроить долгосрочный план развития в каждой отрасли, опираясь на внутренние возможности РФ, а также частную деловую инициативу и здоровую конкуренцию.
Президент РФ также подчеркнул необходимость стремиться к максимальной загрузке предприятий, созданию новых компетенций и повышению глобальной конкурентоспособности России в целом.