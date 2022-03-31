БЕРЛИН, 31 мар — ПРАЙМ. Дверь для частичной отмены санкций против России должна оставаться открытой при условии, что в Москве изменят свою политику в отношении Украины, заявили в четверг в Восточном комитете немецкой экономики (OA) — профильной бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Бизнес ФРГ опасается потери рабочих мест из-за отказа от газа из России

"Доверие к России, как к месту для ведения бизнеса, уже серьезно подорвано безответственной войной против Украины. Но санкции не являются самоцелью. При соответствующем изменении поведения России дверь для частичной отмены санкций должна оставаться открытой", — говорится в заявлении.

Указывается, что по мере продолжения военных действий на Украине "возвращение к прежнему статус-кво становится все труднее".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.