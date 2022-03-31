МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми в возрасте 8-17 лет, предоставляемой нуждающимся в социальной поддержке, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин назвал главные показатели эффективности экономической политики

"Установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов РФ", — говорится в документе.

Отмечается, что выплата предоставляется, если ребенок — гражданин РФ, постоянно проживает в стране, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте.

Подчеркивается, что размер выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной субъектом на момент обращения за назначением ежемесячной выплаты. Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом такой ежемесячной выплаты, не превышает прожиточный минимум на душу населения, то выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей.

"В случае, если размер среднедушевого дохода семьи рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 100% величины прожиточного минимума для детей", — добавляется в документе.

Уточняется, что ежемесячная выплата производится с 1 мая текущего года ПФР либо уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.