БЕРЛИН, 31 мар — ПРАЙМ. Отказ от газа из РФ может привести к полной остановке производства в некоторых отраслях экономики ФРГ, есть угроза для сотен тысяч рабочих мест, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики (OA) — профильной бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Путин озвучил механизм продажи газа за рубли

"Потенциальная остановка поставок российского газа будет иметь серьезные последствия для экономики Германии. Мы не можем заменить газ из России в краткосрочной перспективе… Поскольку при обеспечении (газом – ред.) приоритет отдается домохозяйствам, существует риск полной остановки производства в некоторых отраслях в случае прекращения поставок. В результате сотни тысяч рабочих мест в энергоемких и перерабатывающих отраслях находятся под непосредственной угрозой. Есть также угрозы сокращения в сфере базового обеспечения и фармацевтической продукции", — говорится в заявлении.

В Восточном комитете призвали правительство ФРГ стабилизировать при помощи мер государственной поддержки пострадавшие компании "в случае ограничений производства" и "смягчить рост цен на энергию".

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры к РФ. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если недружественные страны не станут платить с 1 апреля в рублях.