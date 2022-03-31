БЕРЛИН, 31 мар — ПРАЙМ. Отказ от газа из РФ может привести к полной остановке производства в некоторых отраслях экономики ФРГ, есть угроза для сотен тысяч рабочих мест, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики (OA) — профильной бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

Президент РФ Владимир Путин

Путин озвучил механизм продажи газа за рубли

"Потенциальная остановка поставок российского газа будет иметь серьезные последствия для экономики Германии. Мы не можем заменить газ из России в краткосрочной перспективе… Поскольку при обеспечении (газом – ред.) приоритет отдается домохозяйствам, существует риск полной остановки производства в некоторых отраслях в случае прекращения поставок. В результате сотни тысяч рабочих мест в энергоемких и перерабатывающих отраслях находятся под непосредственной угрозой. Есть также угрозы сокращения в сфере базового обеспечения и фармацевтической продукции", — говорится в заявлении.

В Восточном комитете призвали правительство ФРГ стабилизировать при помощи мер государственной поддержки пострадавшие компании "в случае ограничений производства" и "смягчить рост цен на энергию".

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры к РФ. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если недружественные страны не станут платить с 1 апреля в рублях.