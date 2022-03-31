МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ.Правительство РФ с 1 апреля по 31 августа вводит временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса в целях обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки и отрасли животноводства, сообщили в пресс-службе кабмина. Бизнес ФРГ опасается потери рабочих мест из-за отказа от газа из России

"Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 августа 2022 года. Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства — продуктами переработки этих масличных культур", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее решение поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию.

"В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, вывоз рапса и подсолнечника в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экспорт этой продукции из России в рамках международных межправительственных соглашений", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, правительство РФ с 15 апреля вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника, сообщила пресс-служба кабмина.

При этом разрешено вывозить из России в страны ЕАЭС семена пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы.