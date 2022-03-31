МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Россия расширяет список представителей стран-членов ЕС, кому запрещается въезд в РФ, в ответ на антироссийские санкции, сообщается на сайте МИД РФ. Путин: США пытаются развязать экономическую войну против России

"В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности российской стороной значительно расширен список представителей стран-членов Евросоюза и евроструктур, которым… запрещен въезд на территорию нашей страны", — говорится в сообщении.

"В ответный российский "черный список" внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения", — говорится в документе.