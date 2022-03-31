МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с учётом последних событий на международной арене скорректировало прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 3,6% с 4,2%, ожидавшихся ранее, говорится в сообщении агентства. Бизнес ФРГ опасается потери рабочих мест из-за отказа от газа из России

"Мы прогнозируем снижение прогнозного роста мирового ВВП на 60 базисных пунктов, до 3,6% в этом году, по сравнению с нашим предыдущим ежеквартальным отчетом, после чего в 2023 году — снижение (прежнего прогноза — ред.) на 20 базисных пунктов", — указывает агентство в пресс-релизе.

Теперь S&P ожидает, что в 2023 году мировой ВВП поднимется на 3,5% вместо ожидавшихся ранее 3,7%, а в следующие два года этот темп будет сохраняться на уровне 3,4%.

Говоря о корректировке вниз общемирового прогноза, агентство поясняет, что еврозона ощутит наиболее сильный удар по экономическому росту из-за ситуации вокруг Украины, учитывая ее близость и более высокую зависимость от мировых цен на энергоносители. И S&P понизило прогноз роста ВВП в еврозоне по итогам года на 1,1 процентного пункта, до 3,3%.

Также и на Азиатско-Тихоокеанский регион окажут влияние российско-украинские отношения — в силу его энергетической зависимости. Повышение цен на энергоносители — основная переменная такого влияния, что сказывается как на экономическом росте, так и на инфляции. Ожидается, что Китай будет поддерживать рост на уровне около 5% с помощью фискальных стимулов, чтобы компенсировать любой макроэкономический шок.

В то же время прогнозный прирост ВВП США снижен на 0,7 процентного пункта, до 3,2%, и здесь агентство называет основной движущей силой корректировки своих ожиданий более высокие банковские ставки.

Также агентство ожидает, что ВВП России снизится на 8-9% в текущем году (ранее прогнозировался рост на 2,7%) и будет относительно стабильным в следующем году.