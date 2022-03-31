ВАШИНГТОН, 31 мар — ПРАЙМ. Минторг США добавит 120 организаций из РФ и Белоруссии в список экспортного контроля, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Байден назвал рекордный рост цены бензина в США "подорожанием Путина"

"В ближайшие дни минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы и добавит 120 организаций из России и Белоруссии", — сказала Бедингфилд на брифинге.

Она отметила, что организации из списка не смогут получать технологии из США без лицензии. "В предоставлении которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано", — добавила она.