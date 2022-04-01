МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Социальные пенсии с 1 апреля планово проиндексированы на 8,6%, как ранее сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда, повышение коснулось 4 миллионов человек. Пенсии, налоги и лекарства. Что изменится в жизни россиян в апреле

В министерстве напомнили, что индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

На эти цели в федеральном бюджете было заложено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация коснулась порядка 4 миллионов граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Получателями социальных пенсий являются граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

При этом 1 апреля индексация социальных пенсий проходит планово и ежегодно. Минтруд работает над поручением председателя правительства Михаила Мишустина проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.

Как сообщил в конце марта министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министерство вместе с Минэкономразвития и Минфином формируют предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ), они будут представлены в ближайшее время.