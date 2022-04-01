МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, способны стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода, это обусловлено в том числе тем, что у отечественных экспортеров удобрений и зерна возникнут сложности с логистическими маршрутами и схемами финансирования, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский. Россиян предупредили о возможном дефиците бананов

Согласно данным министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию вместе приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, и они являются важными "зернохранилищами" в мире. Сбои в цепочке поставок, вызванные конфликтом между Россией и Украиной, привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире.

"В Латинской Америке сегодня события на Украине обсуждают прежде всего с точки зрения угрозы продовольственного кризиса и даже голода, с которым столкнется континент и все развивающиеся страны мира в ближайшие полгода. Страны Запада должны осознавать, что своими действиями способны спровоцировать обострение проблемы мирового голода, отрезав российских производителей от логистических маршрутов и схем финансирования, в том числе экспортеров удобрений и зерна, по которым наша страна давно является одним из мировых лидеров", — сказал он.

Положение, по его словам, усугубляется еще и тем, что многие регионы мира, включая, например, Бразилию, сильно пострадали от засухи и, как следствие, неурожая. "Прогнозы для Бразилии, как для всей Латинской Америки, по-настоящему пугающие — появление в ближайшее время десятков миллионов голодающих людей", — отмечает эксперт.

В то же время он не сомневается, что "если антироссийские санкции не отменят, то в дальнейшем негативные эффекты глобального продовольственного кризиса вслед за развивающимися странами в той или иной мере ощутят все государства".

"Хочется верить, что здравый смысл восторжествует, в Вашингтоне найдутся сегодня трезвые головы, которые найдут аргументы для Белого дома отменить эскалацию санкционного давления, реально грозящего непредсказуемыми последствиями и обострением мирового продовольственного кризиса", — заключил Разумовский.