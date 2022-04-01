МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на ЕС свет клином не сошелся, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец. Россия расширяет санкции против представителей ЕС

"Просителями – в плане отмены санкций – мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется. Да и Евросоюз не центр вселенной. Свет клином на нем не сошелся", — подчеркнул он.

По словам дипломата, Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза и надеется, что Брюссель поймёт, что конфронтация с Россией не в его интересах.

"Действия ЕС без ответа не останутся. В странах ЕС, может быть, все-таки поймут, что конфронтация – не в их интересах. Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев", — отметил он.

"Готовы ли они из своего кармана оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта? Не думаю", — добавил дипломат.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые несут ответственность за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

На фоне российской военной операции ряд стран Запада ввел против страны новые санкции. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Москва готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.