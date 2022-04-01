ИНДЕКС PMI ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ РФ В МАРТЕ СНИЗИЛСЯ ДО 44,1 ПУНКТА С 48,6 ПУНКТА В ФЕВРАЛЕ — MARKIT
https://1prime.ru/state_regulation/20220401/836561846.html
Криптовалюты
Биткоин заметно дешевеет
Дедолларизация
Названо главное оружие США в борьбе за передел мира
Пенсии
Социальные пенсии в России повысят на 8,6% с 1 апреля
Санкции против РФ
МИД заявил, что Россия не намерена просить ЕС отменить санкции
Курсы валют
Россиян предупредили о возможном резком укреплении рубля
Авто
В Госдуме предложили запретить чиновникам ездить на иномарках
Газовый вентиль
В Германии прогнозируют рекордные доходы от экспорта газа для России
Экономика в период санкций
Опрос показал, чего не хватает россиянам после ухода зарубежных компаний
ИНДЕКС PMI ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ РФ В МАРТЕ СНИЗИЛСЯ ДО 44,1 ПУНКТА С 48,6 ПУНКТА В ФЕВРАЛЕ — MARKIT
https://1prime.ru/state_regulation/20220401/836561846.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.