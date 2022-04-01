МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте снизился до 56,5 пункта с 58,2 пункта в феврале, говорится в сообщении S&P Global.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 57 пунктов.

При этом PMI в области промышленного производства Германии, по окончательным данным, снизился до 56,9 пункта со значения февраля в 58,4 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 57,6 пункта, как показывала предварительная оценка.

Во Франции индикатор уменьшился до пункта с 54,7 пункта в марте с 57,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 54,8 пункта, как и показала предварительная оценка.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.