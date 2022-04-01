МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Минтруд предложил не учитывать доходы безработных граждан при расчёте субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в текущем году. ФАС пообещала стабильные тарифы на электроэнергию для потребителей

Речь идет о россиянах, которые были уволены после 1 марта 2022 года. Как уточнили в пресс-службе министерства, их средняя зарплата, компенсации при выходе в отставку, а также выходное пособие не будут учитываться при определении общего дохода домохозяйства, претендующего на субсидию для оплаты ЖКУ.

Это позволит быстро реагировать на изменение материального положения граждан, подчеркнули в ведомстве.

Проекту предстоит пройти общественную оценку.

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