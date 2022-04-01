МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте неожиданно снизился до 57,1% с 58,6% в феврале, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста индикатора до 59%.

При этом индекс занятости в промышленности страны увеличился до 56,3% с уровня февраля в 52,9%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.