ВАШИНГТОН, 1 апр — ПРАЙМ. Министерство торговли США в пятницу расширило ограничения в отношении России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, включив в санкционный список 120 предприятий из обеих стран, говорится в обнародованном документе ведомства. В Турции заявили, что не будут подключаться к санкциям против России

"В ответ на продолжающееся вторжение РФ на Украину министерство торговли… вносит 120 юридических лиц в (санкционный) перечень. В соответствии с определением правительства США, действия данных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны", — следует из документа.

В новый санкционный список США попали аэродинамический институт Жуковского, организации корпорации "Тактическое ракетное вооружение", зарегистрированные в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, и другие исследовательские институты, предприятия "Связь", "Салют", исследовательская ассоциация "Марс".

Кроме того в список попали минский завод тракторов МЗКТ, государственное образование из Гомеля и "международные силы" министерства внутренней безопасности Белоруссии, подразделение КГБ РБ "Альфа".

Накануне представитель администрации Кейт Бедингфилд заявила, что новые рестрикции США будут направлены на ослабление российского оборонного, космического и морского секторов. Ранее на текущей неделе американский минфин вынес определение, в соответствии с которым администрация США может вводить санкции в отношении лиц и предприятий трех дополнительных сфер российской экономики.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.