ВАШИНГТОН, 1 апр — ПРАЙМ. Инфляция в США продолжит расти, заложенная во время пандемии тенденция усугубится из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики Университета Миссури в Канзас-Сити Линвуд Тохид. Эксперт объяснил, как Америка разыграла партию против доллара

"С войной на Украине и санкциями, запасы нефти, газа, удобрений и других товаров сокращаются. Я не думаю, что инфляция уже случилась, она будет расти, и эффект от санкций пока по нам не ударил, и цены будут расти", — считает экономист.

По мнению собеседника агентства, проблема инфляции началась до украинского кризиса и проявилась на фоне пандемии коронавируса. "Пришел вызванный пандемией кризис, в экономику были вброшены деньги, но поставки не выдерживали… У людей были деньги, но пошло сокращение поставок… и это вело к росту инфляции", — говорит собеседник агентства.

По его словам, помимо идущих одним за другим кризисов, инфляции способствует повышение цен компаниями для сохранения собственных доходов. "В 2021 уровень прибыли вырос на 25% в сравнении с 2020 годом", — говорит эксперт, предупреждая, что ситуация с ростом цен будет ухудшаться.

Экономист также предупреждает, что повышение ФРС процентной ставки "приведет к замедлению кредитования на покупку недвижимости, замедлению бизнеса… и мы окажемся перед лицом рецессии", — прогнозирует Тохид. Замедление экономики, по его словам, приведет "к росту безработицы, что может завершиться неконтролируемой инфляцией и (экономической) стагнацией".

Пессимистичный прогноз аналитика разделяют и уже ощущают на себе некоторые жители США. Так, житель Атланты (штат Техас) Элтон Дрю связывает растущую инфляцию с последствиями пандемии коронавируса. "Цены растут, потому что компании, потерявшие деньги в 2020, пытаются наверстать прибыль, ведь у них кредиты и аренда. Они (владельцы бизнеса) будут поднимать цены, но потом по ним ударит повышенная процентная ставка", — рассуждает Дрю.

При этом он не винит в растущей инфляции действующего президента США, философски отмечая, что "надо понимать геополитику". "Она не поменялась с 1300, Европа бедна ресурсами, и им нужно брать их где-то, поэтому Франция до сих пор в Африке и поэтому они вступают во все эти союзы с Китаем и другими странами", — пытается объяснить политико-экономическую действительность современности собеседник агентства. Он признается, что за последний год аренда его квартиры выросла на 14%, подорожали не только бензин и говядина, но даже лапша в китайском ресторане за углом.

Не рада происходящему и жительница Флориды Элейн Андерсон (Elaine Anderson). Она рассказала РИА Новости, что "напугана" ростом цен. "Немного страшно, потому что цены на аренду и покупку домов растут в геометрической прогрессии. Люди могут жить в меньших домах, но как уменьшить свой пищевой рацион?", — возмущается инфляцией женщина. По ее словам, рост цен ведет к тому, что "многие люди просто пытаются выжить", она посетовала на сильную зависимость американцев от цепочек поставок и неумение правильно питаться.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ответ на спецоперацию РФ западные страны ввели множественные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.