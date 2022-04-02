Белый дом заявил о риске голода из-за ситуации вокруг Украины
Белый дом: ситуация вокруг Украины может привести к голоду в Африке и на Ближнем Востоке
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ВАШИНГТОН, 2 апр — ПРАЙМ. Белый дом обеспокоен вероятностью значительного ухудшения ситуации с продовольствием в некоторых регионах мира на фоне ситуации вокруг Украины, заявила в интервью CNBC представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.
"Это вызывает большую обеспокоенность. Мы работаем с международными агентствами помощи, чтобы убедиться в наличии гуманитарной помощи, потому что мы обеспокоены, в частности Ближним Востоком, некоторыми регионами Африки и Востока", — заявила Роуз.
По ее словам, Россия и Украина, выращивая пшеницу, сою и другие культуры, являются "хлебной корзиной" для многих регионов мира.