ВАШИНГТОН, 2 апр — ПРАЙМ. Белый дом обеспокоен вероятностью значительного ухудшения ситуации с продовольствием в некоторых регионах мира на фоне ситуации вокруг Украины, заявила в интервью CNBC представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз. Эксперт предупредил о риске мирового голода из-за санкций против России

"Это вызывает большую обеспокоенность. Мы работаем с международными агентствами помощи, чтобы убедиться в наличии гуманитарной помощи, потому что мы обеспокоены, в частности Ближним Востоком, некоторыми регионами Африки и Востока", — заявила Роуз.

По ее словам, Россия и Украина, выращивая пшеницу, сою и другие культуры, являются "хлебной корзиной" для многих регионов мира.