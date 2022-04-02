МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Следующее испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III запланировано позднее на 2022 год, при этом нынешнее было отменено, чтобы избежать неверного толкования, заявили РИА Новости в военно-воздушных силах США. В новой стратегии нацобороны США Россия названа "острой угрозой"

В ведомстве отметили, что отменено ранее перенесенное запланированное на март 2022 года испытание. Причиной этого решения называют, как и в случае переноса, желание избежать "неверного толкования и коммуникации" на фоне ситуации, сложившейся вокруг Украины. "Следующее испытание запланировано позже на этот год", — заявили в ВВС.

Там подчеркнули, что Соединенные Штаты уверены в готовности своих стратегических сил.

Представитель Пентагона Джон Кирби 2 марта заявил, что США перенесли испытание ракеты Minuteman III, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности своих ядерных сил.

Тогда же сообщалось, что ВВС проводит испытание четырех ракет Minuteman III в год на базе в штате Калифорния. Тесты планируют заранее и объявляют о них, чтобы избежать просчетов. Пустыми боеголовками стреляют по объектам, расположенным в Тихом океане.