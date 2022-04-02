2022-04-02T05:16:28+03:00
2022-04-02T05:16:28+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220402/836569520.html
Китай высказался об украинском кризисе и торговых отношениях с Россией
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https://россиясегодня.рф
Китай не является стороной конфликта на Украине, и обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, не должны быть затронуты, заявил МИД КНР. В ведомстве... ПРАЙМ, 02.04.2022
макроэкономика, экономика, новости, китай, украина, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Китай не является стороной конфликта на Украине, и обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, не должны быть затронуты, заявил МИД КНР.
В ведомстве отметили, что Китай продвигает переговоры Украины и России, но не стоит переоценивать его роль, конфликт не закончится только потому, что Пекин так скажет.
Также в МД заявили, что Китай не получал никаких запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины.