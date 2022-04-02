МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Китай не является стороной конфликта на Украине, и обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, не должны быть затронуты, заявил МИД КНР.

В ведомстве отметили, что Китай продвигает переговоры Украины и России, но не стоит переоценивать его роль, конфликт не закончится только потому, что Пекин так скажет.

Также в МД заявили, что Китай не получал никаких запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины.