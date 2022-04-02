МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Американский бизнесмен, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск интервью генеральному директору Axel Springer Матиасу Дёпфнеру назвал три вещи, которые, по его мнению, могут привести к прекращению жизни человеческой цивилизации на Земле. Маск призвал увеличить добычу нефти и газа

На первое место он поставил снижение рождаемости на планете. "Я уделял много времени тому, что говорил о ситуации с рождаемостью — это может быть самой большой угрозой для будущего человеческой цивилизации", — подчеркнул миллиардер, который сам является отцом восьми детей.

Маск также рассказал о двух других угрозах человеческому существованию: опасениях, что развитие искусственного интеллекта "пойдет не так", и росте "религиозного экстремизма".

Самой большой надеждой на будущее человечества Маск назвал планы создать "самодостаточный город на Марсе".

"Я был бы счастлив, если бы у человечества появился самоподдерживающийся город на Марсе, потому что тогда вероятная продолжительность жизни человечества намного увеличилась бы", — сказал он.