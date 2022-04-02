МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. От того, удастся или нет Западу справиться с последствиями вводимых им же антироссийских санкций, будет зависеть единство самого Запада, пишет в статье для немецкой газеты Handelsblatt обозреватель Торстен Рике. Проще, чем вы думали: кто готовит подкоп под систему SWIFT

По его словам, последствия санкций варьируются от увеличения затрат на энергию и продукты питания до потери рабочих мест и наплыва миллионов беженцев.

Автор указывает на то, что, в отличие от ранее введенных санкций против стран, гораздо менее вовлеченных в мировую экономику, таких как Иран, Венесуэла или Северная Корея, Россия тесно связана со всемирным рынком, будучи поставщиком сырья и энергоносителей. Это особенно важно для Европы, где многие экономики во главе с Германией обязаны своим процветанием принципу открытых экономических границ. Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее, подчеркивает Рике.

Он также обращает внимание на то, что остальной мир — не на стороне Запада. "Многие бывшие колониальные страны в Африке, Латинской Америке и Азии критикуют силовую игру США и Европы, связанную с санкциями. Не в последнюю очередь потому, что им придется нести наибольший побочный ущерб, если цены на энергоносители и продукты питания взлетят до небес", — отмечает автор.

По его словам, если Запад не хочет ставить под угрозу симпатии мира своим жестким курсом против президента России Владимира Путина и если он не хочет рисковать тем, что в мировом соперничестве страны Юга вольются "в стан Китая и России", то ему придется пойти на большие издержки, чтобы смягчить последствия санкций.