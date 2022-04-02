МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Федеральные министры ФРГ позволяют себе повышение зарплаты, в то время как граждане страны готовятся к снижению благосостояния, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. The Hill: экономику США спасет только отмена антироссийских санкций

"Эта новость, вероятно, разозлит многих налогоплательщиков: в разгар кризиса Олаф Шольц и его министры получают больше зарплаты", — говорится в публикации.

Отмечается, что решение было принято в результате коллективных переговоров, состоявшихся в государственном секторе. Министр финансов Кристиан Линднер и министр экономики Роберт Хабек могут рассчитывать на дополнительные 275 евро в месяц, прибавка для Олафа Шольца составит 345 евро в месяц, при том что зарплата федерального канцлера составляет около 30 000 евро.

Заработная плата членов правительства ФРГ будет повышена с 1 апреля 2022 года, уточняет издание.

При всем этом власти предупреждают немцев о наступлении "тяжелых времен" и просят их снижать потребление энергии, заявляя о том, что конфликт на Украине стоил Германии ее "процветания".