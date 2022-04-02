МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Белоруссия планирует подписать с Россией соглашение о льготных тарифах при перевалке белорусских грузов в российских портах. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры о заключении соответствующего соглашения по льготным тарифам на перевалку белорусских грузов по аналогии (с тем — ред.), как было сделано по нефтепродуктам", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу в эфире.

Помимо этого, он напомнил, что ранее в сфере перевозок белорусских нефтепродуктов с Россией было подписано соглашение, по которому "РЖД предоставляет 50% скидки на перевозку этих грузов в порты России".

Отвечая на вопрос о сохранении планов Минска по строительству в Усть-Луге мультимодального терминала, премьер заявил, что Белоруссия будет строить. "Конечно, будем. Президент сказал, что будем строить, значит, строим", — подчеркнул Головченко.

Помимо этого, премьер-министр Белоруссии заявил, что реализация союзной программы в сфере транспорта позволит снять барьеры и выйти на равные условия работы компаний на общем транспортном рынке Союзного государства.

"До настоящего времени с Россией действует система разрешений (в сфере международных автоперевозок — ред.). То есть мы не можем больше определенного количества грузоперевозок выполнить. Когда (союзная — ред.) транспортная программа будет финализирована, мы снимем эти ограничения. На огромном российском рынке можно будет работать без проблем. Более того, расчеты показывают, что перевозки автомобильным транспортом продукции в Китай с территории Беларуси являются конкурентоспособными", — отметил Головченко.

Он также обратил внимание на преимущества для авиационной отрасли при реализации союзной программы по углублению интеграции в сфере транспорта. "Сейчас у нас есть разница в тарифах для пролета над территорией России, на аэронавигационное обслуживание для российских авиакомпаний и для "Белавиа" или белорусских грузовых авиаперевозчиков. Это все тоже должно быть нивелировано. Мы должны выйти на равные условия, то есть равные тарифы и равное ценообразование", — подчеркнул премьер-министр.

Глава белорусского правительства обратил внимание, что реализация союзной программы в сфере транспорта для Белоруссии очень актуальна на фоне падения грузоперевозок из-за санкций Запада и трудностей при прохождении западной границы фурами. "Белорусские грузоперевозчики — это один из самых валютоприносящих секторов экономики", — сказал Головченко.