МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по вопросу оказания военной помощи Киеву и новых санкций в отношении России, передают "Известия". Зеленский предрек третью мировую войну

Зеленский написал в Twitter, что Великобритания — "могущественный союзник" Украины, и что в разговоре с Джонсоном обсуждались "оборонная поддержка, ужесточение антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. Мы с нетерпением ждем конференции доноров для Украины".

При этом в канцелярии премьер-министра Великобритании подтвердили готовность Лондона усиливать экономическое давление на Россию "до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию".