МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. "Цель (западных санкций — прим. ред.) заключается в свержении российского правительства. Вот что они планируют сделать. Как известно, власти целого ряда западных стран, в особенности Соединенных Штатов, хотят свержения российского правительства. Они заинтересованы в смене режима. Даже Байден это признал, совсем недавно заявив об этом публично", — заявил в интервью RT профессор политической коммуникации в Тегеранском университете Фуад Изади. В Польше признали, что санкции против России не работают

По его мнению, развязывание экономической войны против России является инструментом достижения этой цели.

"Таким образом, на сегодняшний день Россия — одна из стран, в отношении которых введено наибольшее количество санкций в мире. Наряду с Ираном", — отметил профессор.