МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что страна находится на пороге экономического кошмара. Трамп: Байден принес Соединенным Штатам худшие времена

"Реальные доходы падают, нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляция. Кто-нибудь знает, что это такое? Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?" — заявил экс-президент на митинге своих сторонников в Мичигане.

По его утверждению, ныне действующая администрация во главе с Джо Байденом — "радикальные демократы" — рискуют всем созданным бывшим руководством. Трамп назвал ситуацию в экономике "инфляционным бедствием Байдена".