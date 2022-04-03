МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Россия продолжает выполнять свои долговые обязательства, несмотря на попытки Запада парализовать ее экономику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider. Трамп предрек Соединенным Штатам "экономический кошмар"

Как пояснил в интервью Business Insider эксперт Хассан Малик, многие инвесторы сомневались в платежеспособности России, учитывая масштаб введенных в отношении нее санкций. Однако в конце марта российская сторона отправила платежи по облигациям на сумму $447 миллионов.

"Россия сумела выполнить все свои долговые обязательства. Это может быть связано с тем, что дефолт по долговым обязательствам нанесет по ней более серьезный удар, нежели по остальному миру", — предполагает издание.

При этом, как отметил эксперт Варут Промбун, до начала военной спецоперации на Украине облигации "Газпрома" и ВТБ давали высокую доходность.

"Они однозначно способны платить по долгам", — заключил Варут.