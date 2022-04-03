МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Россия продолжает выполнять свои долговые обязательства, несмотря на попытки Запада парализовать ее экономику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Статуя свободы

Трамп предрек Соединенным Штатам "экономический кошмар"

Как пояснил в интервью Business Insider эксперт Хассан Малик, многие инвесторы сомневались в платежеспособности России, учитывая масштаб введенных в отношении нее санкций. Однако в конце марта российская сторона отправила платежи по облигациям на сумму $447 миллионов.

"Россия сумела выполнить все свои долговые обязательства. Это может быть связано с тем, что дефолт по долговым обязательствам нанесет по ней более серьезный удар, нежели по остальному миру", — предполагает издание.

При этом, как отметил эксперт Варут Промбун, до начала военной спецоперации на Украине облигации "Газпрома" и ВТБ давали высокую доходность.

"Они однозначно способны платить по долгам", — заключил Варут.