МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Предприятия, которые приостановили работу в России из-за санкций, нужно передавать в собственность их трудовых коллективов, поскольку никто больше них не заинтересован в сохранении там рабочих мест, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. Renault приостанавливает все операции в России

"Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам. Больше них никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями", — сказал Глазьев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. В ответ на это США и страны Запада объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций. При этом многие крупные международные компании объявили о приостановке своей деятельности в России.

Некоторые политики в России предлагали национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. О таком варианте, в частности, публично высказывался зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отмечая, что такие компании, "прогибаясь" под санкциями, фактически "бросают свои коллективы на произвол судьбы".

В то же время некоторые компании транслируют желание со временем возобновить свою деятельность в РФ.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 4 апреля в 11.00 мск.