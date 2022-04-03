МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Менее четверти всех поставок импортного лосося в Россию приходится на недружественные страны, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. СМИ: производитель шоколада Ritter Sport продолжит поставки в Россию

"Многие поставщики импортного лосося (в 2021 году импортировано свыше 100 тысяч тонн лосося) не относятся к недружественным странам: Фарерские острова, Турция, Чили, Армения. … В целом на недружественные страны приходится менее 25 тысяч тонн поставок импортного лосося", — заявил Зверев, отвечая на вопрос о возможном дефиците лосося в ресторанах России.

Эксперт подчеркнул, что сейчас речь идет о "неожиданном параличе налаженных поставок продукции", который вызван несколькими причинами, а не о дефиците.

Так, одна из них — это резкое колебания курса валют. Второй причиной является "логистическое трение", которое обусловлено "эхом" пандемии (дефицит контейнеров) и усугублено санкциями.

При этом, третьим фактором, влияющим на поставки, является то, что внутреннее производство лососёвых, которое могло бы стать демпфером, тоже столкнулось с немалыми проблемами. Но, по словам Зверева, внутреннее производство лососевых не упадёт в значительном объеме.

Кроме того, поставщики дальневосточного лосося с интересом рассматривают предложения отечественных рестораторов, при том, что цены на их продукцию ниже, чем на импортный лосось. "Предполагаю, что соотношение спроса и предложения на рынке и ценовые координаты… придут в равновесие к началу мая", — заключил Зверев.