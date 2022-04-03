МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предложила начать переговоры о реструктуризации внешнего госдолга Украины. Киев хочет присвоить российские активы на $400 миллиардов

Она считает, что выплаты необходимо отложить на 10-20 лет.

"У нас сейчас есть все основания начать переговоры о логическом следствии форс-мажора, реструктуризации украинского внешнего долга", — передает слова Тимошенко Telegram-канал Рады.

Депутат подчеркнула, что Киев никогда не нарушал условия платежей и говорить о неплатежеспособности Украины сейчас нельзя. Однако выплаты необходимо отложить на 10-15-20 лет из-за чрезвычайных обстоятельств, заявила Тимошенко, имея в виду спецоперацию РФ.

По данным главы Счетной палаты Украины Валерия Пацкана, внешний долг Украины составляет 57 миллиардов долларов.