В Раде предлагают начать переговоры о реструктуризации госдолга Украины
Юлия Тимошенко предложила начать переговоры об отсрочке платежей по госдолгу Украины на 10-20 лет
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предложила начать переговоры о реструктуризации внешнего госдолга Украины.
Она считает, что выплаты необходимо отложить на 10-20 лет.
"У нас сейчас есть все основания начать переговоры о логическом следствии форс-мажора, реструктуризации украинского внешнего долга", — передает слова Тимошенко Telegram-канал Рады.
Депутат подчеркнула, что Киев никогда не нарушал условия платежей и говорить о неплатежеспособности Украины сейчас нельзя. Однако выплаты необходимо отложить на 10-15-20 лет из-за чрезвычайных обстоятельств, заявила Тимошенко, имея в виду спецоперацию РФ.
По данным главы Счетной палаты Украины Валерия Пацкана, внешний долг Украины составляет 57 миллиардов долларов.