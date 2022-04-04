МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам марта ускорилась до 61,14 % с 54,44% месяцем ранее, сообщает Институт статистики страны. Агентство S&P подтвердило рейтинг Турции

"Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в марте до 61,14%", — сообщает он.

При этом только за февраль рост потребительских цен в Турции составил 5,46%.

В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны, а годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган также заявлял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.