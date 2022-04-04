МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя провокацию в украинской Буче, заявил, что распространенным Украиной видеоматериалам нельзя доверять, специалисты Минобороны РФ выявили признаки видеоподлога и фейков. Кремль прокомментировал готовность Польши разместить ядерное оружие

Песков пояснил, что фактология и календарная последовательность не говорит в пользу достоверности утверждений украинской стороны, информация "должна быть подвергнута серьезному сомнению".

"Я не знаю, о каких именно видео говорите вы", — сказал Песков на вопрос о том, что думает Кремль о картинках, которые снимали международные корреспонденты в Буче, в том числе BBC.

Пресс-секретарь отметил, что не знаком с репортажем корреспондента BBC.

Песков пояснил, что речь идет "о тех кадрах, которые собственно легли в основу тех обвинений, которые начали изучать".

Он подчеркнул, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче, тема должна обсуждаться на международном уровне. "Знаем, что эта инициатива была заблокирована", — добавил Песков.

Кроме того, Кремль требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России из-за сообщений об убийстве мирных жителей в Буче, а также желает, чтобы политики прислушались к аргументации Москвы.