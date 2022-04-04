Песков о провокации в Буче: фактология не говорит о достоверности утверждений Украины
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя провокацию в украинской Буче, заявил, что распространенным Украиной видеоматериалам нельзя доверять, специалисты Минобороны РФ выявили признаки видеоподлога и фейков.
Песков пояснил, что фактология и календарная последовательность не говорит в пользу достоверности утверждений украинской стороны, информация "должна быть подвергнута серьезному сомнению".
"Я не знаю, о каких именно видео говорите вы", — сказал Песков на вопрос о том, что думает Кремль о картинках, которые снимали международные корреспонденты в Буче, в том числе BBC.
Пресс-секретарь отметил, что не знаком с репортажем корреспондента BBC.
Песков пояснил, что речь идет "о тех кадрах, которые собственно легли в основу тех обвинений, которые начали изучать".
Он подчеркнул, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче, тема должна обсуждаться на международном уровне. "Знаем, что эта инициатива была заблокирована", — добавил Песков.
Кроме того, Кремль требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России из-за сообщений об убийстве мирных жителей в Буче, а также желает, чтобы политики прислушались к аргументации Москвы.
https://1prime.ru/state_regulation/20220404/836582297.html