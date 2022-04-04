КИШИНЕВ, 4 апр — ПРАЙМ. Молдавии нужно найти новые рынки экспорта и переориентировать импорт товаров, которые поступали из России, Украины и Белоруссии, заявила президент республики Майя Санду. Молдавия не получала уведомление о переходе на рубли в расчетах за газ

"Экспорт на Украину, в РФ и Белоруссию (до начала российской спецоперации — ред.) составлял 15% от всего экспорта, компании-экспортеры пострадают, поэтому мы просили шире открыть для нас европейский рынок. С востока было импортировано около 26% всех товаров, это значит, что нам придется переориентировать импорт, привозить товары издалека, что отражается на цене, на инфляции, хотя товары и так подорожали", — заявила Санду.

По ее словам, в этом вопросе есть поддержка на уровне европейских организаций, но важно, чтобы это решение поддержали и страны-члены ЕС.