РИМ, 4 апр — ПРАЙМ. Национальный институт статистики (Istat) пересмотрел свои данные относительно увеличения размера ВВП Италии в 2021 году в сторону понижения в связи с существенным ростом цен на природный газ. Экс-премьер Италии считает опасным для России прекращение поставок газа

Согласно обнародованной в понедельник информации, государственное статистическое ведомство снизило показатель роста ВВП страны с 7,5% до 7,2% по сравнению с 2020 годом. Первоначально размер ВВП был оценен в 1,781 триллиона евро, тогда как сейчас с учетом подорожания газа он составил 1,775 триллиона евро.

Ранее Istat уведомил, что объем ВВП за прошлый год может быть пересмотрен в связи с уточнением "данных о стоимости импортного газа за период с июля по декабрь 2021 года".

В субботу, 2 апреля исследовательский центр Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) опубликовал доклад "Итальянская экономика: проверка конфликтом на Украине", в котором говорилось, что в 2022 году размер ВВП может вырасти лишь на 1,6% — 1,9%. При этих расчетах учитывается возможность дальнейшего роста цен на нефть и природный газ.