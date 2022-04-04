МАДРИД, 4 апр — ПРАЙМ. Энергетический кризис и резкий рост цен привел к тому, что 62,5% испанцев стали использовать меньше электроэнергии, а 58% уменьшили объем потребляемого автомобильного топлива, следует из опроса, проведенного газетой El País и радиостанцией Cadena Ser. Рост ВВП Италии в 2021 году снизился с 7,5% до 7,2%

Еще 16% респондентов заявили, что пока не стали сокращать потребление горючего и света, но уже задумываются об этом.

Почти половина опрошенных перестали пользоваться отоплением дома, 44% стали покупать меньше еды и товаров повседневного спроса, а 22% решили сделать запасы на "черный день".

Что касается дальнейших перспектив, то 7 из 10 участников опроса считают, что вооруженный конфликт на Украине окажет долговременное отрицательное воздействие на развитие экономики Испании и Европы в целом.

Опрос проводился в онлайн-формате с 22 по 28 марта среди двух тысяч респондентов старше 18 лет, проживающих в Испании (за исключением Сеуты и Мелильи). Погрешность не превышает 2,2%.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.