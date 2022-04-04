МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике.

"Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те, абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении РФ и которые бьют очень больно, прежде всего, по мировой экономике, в том числе по странам, которые являются потребителями сельскохозяйственной продукции, удобрений и много другого", — сказал он на пресс-конференции с контактной группой ЛАГ по Украине в Москве.