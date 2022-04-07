МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Не стоит связывать угрозы экономике США, о которых заявили опрошенные инвестбан6ком Goldman Sachs руководители крупнейших страховых компаний, с антироссийскими санкциями, пояснил агентству "Прайм" директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Лютик.

По его мнению, антироссийские санкции по Америке ударят значительно в меньшей степени, чем по европейской экономике, а в чем-то будут даже полезны для нее.

"США являются нетто-экспортером продовольствия и энергоносителей, при этом у американских буровиков и фермеров себестоимость выше, чем у большинства конкурентов, то есть если раньше они балансировали на грани рентабельности, то теперь, при высоких ценах, смогут наращивать объемы производства", — убежден Лютик.

Если же европейцы, по его мнению, и вправду решат отказаться от российского газа, для американского сжиженного газа откроются новые ниши. Кроме того, на пользу американским компаниям пойдут и проблемы европейских производителей, которые из-за роста стоимости энергии будут терять конкурентоспособность или даже закрываться.

"Это касается, в частности, металлургии, машиностроения, химической промышленности", — считает эксперт.

Одной из проблем американского производства, по его словам, является высокая стоимость рабочей силы. Но если общемировая инфляция разгоняется и в то же время растут прочие издержки у всех, то значение этого фактора снижается.

"Цены в США ускорялись задолго до начала российской военной операции на Украине и никак не связаны с санкциями. Основной причиной стало поддержание свехмягкой денежной политики — рекордно-низкой учетной ставки ФРС и огромными объёмами выкупа ценных бумаг с рынка на баланс регулятора. Это насыщало рынок деньгами, стимулируя потребление в ущерб накоплению", — пояснил Лютик.

Дополнительно, по его мнению, цены разогнали массированные денежные вливания со стороны государства в процессе борьбы с последствиями кризиса, связанного с пандемией коронавируса. В результате ещё до начала военной операции на Украине инфляция разогналась до 40-летних максимумов, напомнив американцам времена, когда доллар сначала рухнул из-за отмены золотого стандарта в 1973 году, а потом получил дополнительный удар из-за сокращения добычи нефти арабскими странами.

«Сейчас перед ФРС США стоит очень сложная задача — чтобы остановить инфляцию, нужно резко повышать стоимость денег, но население и бизнес закредитованы и при ужесточении денежной политики может начаться неостановимая цепочка банкротств и дефолтов», — размышляет Лютик.

В то же время, по его словам, ставку всё равно придется повышать медленно, чтобы не вызвать массового бегства инвесторов из рисковых активов, то есть по-прежнему высокая инфляция будет сопровождаться снижением производства и потребления.

«То есть, будет наблюдаться стагфляция, из которой вывести экономику будет не так-то просто. Но вот как раз санкции против России сейчас будут фактором, который отчасти смягчит эту проблему для США», — убежден эксперт.