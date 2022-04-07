МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), таких предложений нет и соответствующие обсуждения не ведутся, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров: Россия сможет самостоятельно обслуживать самолеты SSJ100

"Мне такие предложения пока неведомы — о том, что такое обсуждается", — сказал он, отвечая на вопрос о выходе РФ из ВТО.

В конце марта директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что выход РФ из ВТО контрпродуктивен: он стал бы плохим сигналом и подарком недругам Москвы.

Россия официально присоединилась к Всемирной торговой организации в августе 2012 года. При этом процесс вступления России в ВТО стал рекордно долгим — переговоры продолжались почти 18 лет. Членство в организации, в частности, позволяет стране участвовать в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов.