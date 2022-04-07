БРЮССЕЛЬ, 7 апр — ПРАЙМ. Пятый по счету пакет антироссийских санкций был согласован постоянными представителями стран-членов Европейского союза в четверг, следует из заявления делегации председательствующей в настоящее время в ЕС Франции. Песков заявил, что Россия находится в безопасности в плане экономики

Сообщается, что для окончательного оформления санкций будет запущена техническая письменная процедура утверждения. Санкции, как ожидается, будут опубликованы в официальном журнале ЕС в пятницу, после чего вступят в силу.

В новый пакет санкций ЕС против России попадут бизнесмены, журналисты, представители сил безопасности и военные, сообщает представительство Франции.

"Санкции включают: замораживание активов нескольких российских банков, запрет на импорт из России угля, эмбарго на поставки оружия в Россию", — также говорится в сообщении представительства Франции в Twitter. Кроме того, отмечается, что санкции будут включать запрет на доступ в порты ЕС судов под российским флагом, а также ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.