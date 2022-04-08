МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Внешние условия для экономики России остаются сложными, экономическая деятельность значительно ограничена, также сохраняются риски для финансовой стабильности страны, однако на сегодняшний день они перестали нарастать, заявила пресс-служба Банка России. Центробанк заявил о снижении темпов инфляции в России

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты", — добавили в регуляторе.

Ранее в пятницу Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20%.