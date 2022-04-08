МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ приостановило на 2022 год действие бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Минфин раскрыл объем ФНБ за февраль

Согласно документу, часть дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в 2022 году может быть использована для финансирования дефицита, а также напрямую для финансирования приоритетных расходов федерального бюджета.

Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находится на уровне 44,2 доллара за баррель) должен покупать для ФНБ иностранную валюту, а также золото, которому отведено 20% в структуре фонда. При этом в действующем бюджетном законодательстве предусмотрена возможность временной приостановки отдельных бюджетных правил на текущий год.

"Подписанное постановление обеспечит реализацию норм бюджетного законодательства, устанавливающих особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году", — говорится в сообщении правительства. Теперь Минфин будет сам определять ежемесячные параметры иностранной валюты и золота для пополнения ФНБ.

"Такой порядок позволит высвободить часть средств, которые помимо финансирования дефицита бюджета будут направлены на индексацию пособий и социальных выплат, а также иных приоритетных расходов федерального бюджета", — поясняется в сообщении.

Главная цель принимаемых мер – нивелировать санкции недружественных государств и обеспечить финансовую и макроэкономическую стабильность.