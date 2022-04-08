МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении — до 16,69% с 9,15% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. Курс доллара за неделю упал на 7,87 рубля

Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года — тогда значение находилось на отметке 8,38%.

"В марте 2022 года по сравнению с февралем 2022 года индекс потребительских цен составил 107,61%, по сравнению с декабрем 2021 года — 109,95%", — говорится в сообщении Росстата.

Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в марте в месячном выражении составила 6,73% против 1,56% в феврале текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 17,99% с 11,46% месяцем ранее. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в марте выросли на 5,59% к февралю (по сравнению с мартом прошлого года — на 15,7%).

Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 14,22% к февралю, по сравнению с мартом 2021 года рост составил 34,83%. "В марте прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на лук репчатый – 50,1%, капусту белокочанную – 39,8%, бананы – 31,5%, морковь – 29,5%, помидоры свежие – 27,4%, свеклу столовую – 24,7%, груши – 21,7%, виноград – 14,9%. Вместе с тем цены на огурцы свежие снизились на 17,4%", — говорится в публикации.

Среди продуктов питания сильнее всего подорожал сахар — на 44,04% к февралю (с начала года рост цен на 51%, в годовом выражении — на 70,16%). Соль поваренная в среднем по России стала дороже на 14,2%, рис — на 12,9%, гречка — на 10,2%.

Цены на масло подсолнечное в марте в среднем выросли на 7,2% (с начала года — на 7,21%, к марту 2021 года — на 14,83%), макаронные изделия — на 7,35% (с начала года — на 12,09%, к марту 2021 года — на 24,89%), масло сливочное подорожало на 5,19% (с начала года на 9,92%, в годовом выражении — на 21,96%). Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали в марте на 3,98% (в годовом выражении — на 14,99%).

Из непродовольственных товаров в марте больше всего выросли цены на электротовары и другие бытовые приборы — на 28,9%. Телерадиотовары подорожали в марте в среднем на 23,37%, моющие и чистящие средства — на 13,5%, медикаменты — на 10,31%, строительные материалы — на 9,95%, ткани — на 7,13%, обувь и одежда на 6,09% и 4,92% соответственно. При этом газовое моторное топливо подешевело на 10%, дизельное топливо – на 0,5%, бензин автомобильный – на 0,1%.

В марте среди услуг туризма и отдыха подорожали: путевки на отдых в Турцию – в 1,7 раза, Египет – на 47,4%, ОАЭ – на 39,3%, санатории – на 1,4%, дома отдыха, пансионаты и экскурсионные туры по России – на 1,2%, автобусные экскурсии – на 1,1%. Цены на проживание в двухзвездочных гостиницах снизились на 0,5%, на билеты в кинотеатры – на 0,8%.